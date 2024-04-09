تراند اليوم : شاهد: كاميرا خاصة توثق ردة فعل " رونالدو" لحظة تلقيه الكارت الأحمر حتى خروجه من الملعب

صحيفة الخليج 365: وثقت كاميرا خاصة ردة فعل لاعب النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد طرده خلال مباراة الهلال والنصر والتي أقيمت مساء أمس في دور نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي.

وأبان الفيديو اشتباكات بين عدد من لاعبي الهلال والنصر، فيما تدخل آخرون لاحتواء الموقف وإنهاء الاشتباك.

وأظهر الفيديو كريستيانو وهو خارج من الملعب وطلب من جماهير الهلال المتواجدة في الملعب التصفيق للبليهي بعدما نجح في استفزازه وتلقيه كارت أحمر.

وجاء طرد "رونالدو" مع انطلاق الدقيقة 86 في اللقاء، بعد اعتدائه على علي البليهي مدافع نادي الهلال.

والجدير بالذكر، تأهل نادي الهلال لنهائي كأس السوبر السعودي بعد فوزه على النصر بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.