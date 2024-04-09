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تراند اليوم : بعد تلقيه لكارت أحمر .. شاهد: رونالدو يطلب من الجمهور التصفيق للبليهي .. والأخير يأشر بيده برا!

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، ردة فعل لاعب النصر البرتغالي ، تجاه لاعب الهلال علي البليهي بعدما تسبب في طرده خلال مباراة الهلال والنصر والتي أقيمت مساء أمس في دور نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي.

وأظهر الفيديو كريستيانو وهو يخرج من الملعب وطلب من جماهير الهلال التصفيق ل "البليهي" بعدما تسبب في تلقيه كارت أحمر وطرده من المباراة.

وأبان الفيديو على البليهي وهو يأشر بيده ل "رونالدو" للخروج من الملعب.

وجاء طرد "رونالدو" مع انطلاق الدقيقة 86 في اللقاء، بعد اعتدائه على علي البليهي مدافع نادي الهلال.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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