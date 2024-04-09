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السعودية | سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من سلطان عُمان هنأه خلاله بقرب حلول عيد الفطر المبارك

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، من جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الفطر المبارك.
وقد بادله سمو ولي العهد التهنئة، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية بالخير والنماء.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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