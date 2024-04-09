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الأمير تركي بن محمد بن فهد يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر

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واس - مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله - بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً سموه المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويديم عليه موفور الصحة والعافية.
كما رفع سموه، التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ سموه ويمده بعونه وتوفيقه، وأن يعيد المناسبة السعيدة على الجميع أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، ونحن والوطن بخير وصحة وسلامة وعزة ورفعة، وأن يحفظ للوطن أمنه واستقراره ورخاءه وازدهاره في ظل القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ . This is a Twitter Status يوجه كلمة بمناسبة حلول This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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