وزير الداخلية يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

تشتمل الفعاليات على أنشطة ثقافية وترفيهية وعروض مسرحية، والعرضة السعودية. #اليوم | #عيد_الفطر_المبارك | @Amanat_Hail للمزيد: https://t.co/anbcKFuqD3 pic.twitter.com/Rl2vcUmRSn

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام