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وزير الداخلية يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

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واس - مكة المكرمة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة، أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وسأل الله - عز وجل - أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة على بلادنا وسائر بلاد المسلمين باليمن والبركات. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

عيد الفطر في

كما رفع الأمير عبدالعزيز بن سعود، أسمى آيات التهاني لصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يمد سموه بالعون والتوفيق، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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