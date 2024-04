شكرا لقرائتكم خبر عن المسلمون يؤدون صلاة العيد في مختلف أنحاء المملكة والان نبدء بالتفاصيل

العيد في المسجد الحرام

الدمام - شريف احمد - بعد أن منّ الله عليهم بصيام شهر رمضان المبارك وقيامه، أدى المسلمون صباح اليوم صلاة عيد الفطر المبارك في مختلف أنحاء المملكة.وتوافد المصلون منذ ساعات الصباح الأولى إلى مصليات العيد والجوامع التي هيئت لصلاة العيد في جميع مدن المملكة ومحافظاتها ومراكزها وقراها. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)بزغت شمس التكبير، في أولى لحظات هذا اليوم السعيد، الذي تهفو فيه قلوب المسلمين الذين يظهرون في طوفان من البياض من المسجد الحرام الذي يطل في كامل حلته وبهاءه، فيما تتصاعد تكبيرات العيد سحائبه الطيبة.وكانت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، أعلنت حزمة من الخِدمات الدينية، التوجيهية والإرشادية والعلمية.يأتي ذلك لإثراء تجربة القاصدين والزائرين في الحرمين الشريفين يوم عيد الفطر المبارك.