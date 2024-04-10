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المسلمون يؤدون صلاة العيد في مختلف أنحاء المملكة

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - بعد أن منّ الله عليهم بصيام شهر رمضان المبارك وقيامه، أدى المسلمون صباح اليوم صلاة عيد الفطر المبارك في مختلف أنحاء المملكة.
وتوافد المصلون منذ ساعات الصباح الأولى إلى مصليات العيد والجوامع التي هيئت لصلاة العيد في جميع مدن المملكة ومحافظاتها ومراكزها وقراها. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

العيد في المسجد الحرام

بزغت شمس التكبير، في أولى لحظات هذا اليوم السعيد، الذي تهفو فيه قلوب المسلمين الذين يظهرون في طوفان من البياض من المسجد الحرام الذي يطل في كامل حلته وبهاءه، فيما تتصاعد تكبيرات العيد سحائبه الطيبة.
وكانت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، أعلنت حزمة من الخِدمات الدينية، التوجيهية والإرشادية والعلمية.
يأتي ذلك لإثراء تجربة القاصدين والزائرين في الحرمين الشريفين يوم عيد الفطر المبارك.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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