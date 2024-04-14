شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الأسترالية: منفذ هجوم الطعن في مركز التسوق يعاني من مشاكل عقلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الشرطة الاسترالية إن الرجل الذي قتل ستة أشخاص في هجوم بالسكين بمركز تسوق قبل أن يتم قتله كان يبلغ من العمر 40 عامًا ويعاني من مشاكل عقلية.

ونقلت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية عن شرطة نيو ساوث ويلز القول إنها حددت هوية المهاجم وهو يدعى جويل كوتشي من كوينزلاند، و أنها لا تعتقد أنه تصرف بدافع إرهابي.





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وكان المهاجم الذي تصرف بمفرده قد هاجم المتسوقين مساء أمس السبت، في مركز ويستفيلد للتسوق في ضاحية بوني جنكشن في شرق سيدني.

وأسفر الهجوم عن مقتل أربع سيدات، تتراوح أعمارهن بين 20 و 55 عامًا، ورجل في الثلاثينيات من عمره وسيدة أخرى (38 عاما) توفيت لاحقا في المستشفى. ويتلقى ثمانية أشخاص العلاج في المستشفيات حول سيدني بعد إصابتهم بإصابات مختلفة.