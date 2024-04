شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل أعماله الإنسانية في اليمن ولبنان والسودان والان نبدء بالتفاصيل

بين الحياة والمعاناة هناك أمنيات بسيطة يتمناها الأشقاء السوريين؛كحياةٍ كريمة ومأوى يعيشون فيه،



نحنُ هنا دائمًا لنمد يد العون ونقدّم المساعدة ونفتح للأملِ باب ..#خيرنا_ماله_حدود pic.twitter.com/BDyNOSqpEy — منصة ساهم (@KSRelief_Sahem) April 12, 2024

مساعدات إنسانية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.وجرى خلال شهر فبراير 2024، في محافظة حجة ضخ 36.207.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 3.194.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ 237 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين. فيما جرى في محافظة صعدة ضخ 290.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 290.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 30.100 فرد.كما واصل المركز تنفيذ مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة عرسال بمحافظة بعلبك اللبنانية.وجرى خلال شهر مارس 2024 استقبال 3.422 مريضًا في مركز عرسال للرعاية الصحية قدمت لهم 6.128 خدمة، توزعت ما بين أقسام العيادات والصيدلية والمختبر والتمريض وبرنامج الصحة المجتمعية والنفسية، حيث بلغت نسبة الذكور 38% والإناث 62%، بينما شكلت نسبة اللاجئين 86% والمقيمين 14% من إجمالي المستفيدين.ووزّع المركز أمس 1.930 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محافظة الدمازين بولاية النيل الأزرق في جمهورية السودان، استفاد منها 12.236 فردًا، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.