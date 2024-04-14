المملكة الـ24 عالميا في منح المرأة حقوقها الاقتصادية

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واستند مؤشر الحقوق الاقتصادية للمرأة في الدول الـ 73 التي شملها التقرير، لقياس تساوي الأجر مع الرجل في المهن المتماثله، الحقوق القانونية، الحق في التنقل.
أما الدول التي تصدرت المؤشر فكانت بلجيكا، كندا، الدنمارك، فرنسا، أيسلندا، أيرلندا وغيرها.
وتتضمن المؤشرات: الأجر المتساوي، والحقوق القانونية، والتنقل.
وتعني الدرجة 100 أن المرأة تتمتع بمكانة قانونية متساوية مع الرجل في جميع المجالات التي تم قياسها.
مؤشر الحقوق الاقتصادية للمرأة:
1. بلجيكا: 100.0
1. كندا : 100.0
1. الدنمارك: 100.0
1. فرنسا: 100.0
1. أيسلندا: 100.0
1. أيرلندا: 100.0
1. لاتفيا: 100.0
1. لوكسمبورغ: 100.0
1. البرتغال: 100.0
1. السويد: 100.0
2. إستونيا: 97.5
2. فنلندا: 97.5
2. ألمانيا: 97.5
2. اليونان: 97.5
2. إيطاليا: 97.5
2. هولندا: 97.5
2. نيوزيلندا: 97.5
2. إسبانيا: 97.5
2. المملكة المتحدة: 97.5
3. أستراليا: 96.9
3. النمسا: 96.9
3. المجر: 96.9
3. النرويج: 96.9
3. سلوفينيا: 96.9
4. البيرو: 95.0
5. باراجواي: 94.4
6. كرواتيا: 93.8
6. جمهورية التشيك: 93.8
6. ليتوانيا: 93.8
6. بولندا: 93.8
6. صربيا: 93.8
8. تايوان: 91.3
8. الولايات المتحدة: 91.3
10. هونج كونج: 89.4
11. المكسيك: 88.8
12. جنوب أفريقيا: 88.1
15. سويسرا: 85.6
16. البرازيل: 85.0
16. كوريا الجنوبية: 85.0
16. فنزويلا: 85.0
20. أرمينيا: 82.5
20. تركيا: 82.5
20. الإمارات العربية المتحدة: 82.5
21. كولومبيا: 81.9
21. اليابان: 81.9
21. فيتنام: 81.9
23. إسرائيل: 80.6
24. تشيلي: 80.0
24. السعودية: 80.0
25. أوكرانيا: 79.4
26. الفلبين: 78.8
29. إثيوبيا: 76.9
30. الأرجنتين: 76.3
31. بيلاروسيا: 75.6
31. الصين: 75.6
33. الهند: 74.4
35. روسيا: 73.1
39. جنوب السودان: 70.0
.40 كازاخستان : 69.4
45. سريلانكا: 65.6
47. إندونيسيا: 64.4
49. نيجيريا: 63.1
56. الجزائر: 57.5
58. باكستان: 55.6
63. بنجلاديش: 49.4
67. مصر: 45.0
69. أفغانستان: 38.1
70.سوريا: 36.9
72. إيران: 31.3
73. قطر: 29.4
73. السودان : 29.4
74. الكويت: 28.8
75. اليمن: 26.9
المصدر: البنك الدولي
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.