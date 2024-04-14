شكرا لقرائتكم خبر المملكة الـ24 عالميا في منح المرأة حقوقها الاقتصادية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتلت المرأة السعودية، بحصولها على 80% من حقوقها الاقتصادية، المركز 24 عالميا والثاني عربيا، بين 73 دولة، وفق تقرير للبنك الدولي.

واستند مؤشر الحقوق الاقتصادية للمرأة في الدول الـ 73 التي شملها التقرير، لقياس تساوي الأجر مع الرجل في المهن المتماثله، الحقوق القانونية، الحق في التنقل.

أما الدول التي تصدرت المؤشر فكانت بلجيكا، كندا، الدنمارك، فرنسا، أيسلندا، أيرلندا وغيرها.

وتتضمن المؤشرات: الأجر المتساوي، والحقوق القانونية، والتنقل.

وتعني الدرجة 100 أن المرأة تتمتع بمكانة قانونية متساوية مع الرجل في جميع المجالات التي تم قياسها.

مؤشر الحقوق الاقتصادية للمرأة:

1. بلجيكا: 100.0

1. كندا : 100.0

1. الدنمارك: 100.0

1. فرنسا: 100.0

1. أيسلندا: 100.0

1. أيرلندا: 100.0

1. لاتفيا: 100.0

1. لوكسمبورغ: 100.0

1. البرتغال: 100.0

1. السويد: 100.0

2. إستونيا: 97.5

2. فنلندا: 97.5

2. ألمانيا: 97.5

2. اليونان: 97.5

2. إيطاليا: 97.5

2. هولندا: 97.5

2. نيوزيلندا: 97.5

2. إسبانيا: 97.5

2. المملكة المتحدة: 97.5

3. أستراليا: 96.9

3. النمسا: 96.9

3. المجر: 96.9

3. النرويج: 96.9

3. سلوفينيا: 96.9

4. البيرو: 95.0

5. باراجواي: 94.4

6. كرواتيا: 93.8

6. جمهورية التشيك: 93.8

6. ليتوانيا: 93.8

6. بولندا: 93.8

6. صربيا: 93.8

8. تايوان: 91.3

8. الولايات المتحدة: 91.3

10. هونج كونج: 89.4

11. المكسيك: 88.8

12. جنوب أفريقيا: 88.1

15. سويسرا: 85.6

16. البرازيل: 85.0

16. كوريا الجنوبية: 85.0

16. فنزويلا: 85.0

20. أرمينيا: 82.5

20. تركيا: 82.5

20. الإمارات العربية المتحدة: 82.5

21. كولومبيا: 81.9

21. اليابان: 81.9

21. فيتنام: 81.9

23. إسرائيل: 80.6

24. تشيلي: 80.0

24. السعودية: 80.0

25. أوكرانيا: 79.4

26. الفلبين: 78.8

29. إثيوبيا: 76.9

30. الأرجنتين: 76.3

31. بيلاروسيا: 75.6

31. الصين: 75.6

33. الهند: 74.4

35. روسيا: 73.1

39. جنوب السودان: 70.0

.40 كازاخستان : 69.4

45. سريلانكا: 65.6

47. إندونيسيا: 64.4

49. نيجيريا: 63.1

56. الجزائر: 57.5

58. باكستان: 55.6

63. بنجلاديش: 49.4

67. مصر: 45.0

69. أفغانستان: 38.1

70.سوريا: 36.9

72. إيران: 31.3

73. قطر: 29.4

73. السودان : 29.4

74. الكويت: 28.8

75. اليمن: 26.9

المصدر: البنك الدولي