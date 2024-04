شكرا لقرائتكم خبر عن برئاسة المملكة.. تفاصيل الاجتماع العربي الخاص بالتصحر والتنوع البيولوجي والان نبدء بالتفاصيل

قضايا التصحر والتنوع البيولوجي

التحضير لأعمال مؤتمرات الأطراف

الدمام - شريف احمد - تحتضن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الـ "22" الخاص بالتصحر والتنوع البيولوجي.وينظمه الفريق العربي المعني بمتابعة الاتفاقيات البيئية الدولية، وذلك برئاسة المملكة ومشاركة ممثلي عدد من الدول العربية.ويمثل المملكة الوكيل المساعد لوزارة البيئة والمياه والزراعة للشؤون الدولية والمناخ عبده قاسم الشريف.ويناقش عددًا من البنود، منها متابعة مؤتمرات الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر.كما سيتناول المبادرة التي أطلقتها الأمانة العامة في جناح الجامعة العربية بشأن تغير المناخ حول الحلول إلى الطبيعة. This is a Twitter Status تنظم الاجتماع (22) للفريق العربي المعني بمتابعة الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بـ This is a Twitter Status و This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— جامعة الدول العربية (@arableague_gs)ومن المقرر أن يعقد على هامش أعمال الاجتماع ورشة عمل للمفاوضين المختصين باتفاقيتي التصحر والتنوع البيولوجي حول التحضير لأعمال مؤتمرات الأطراف.ويأتي ذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.