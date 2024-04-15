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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أسفرت عن مصادرة 3 أطنان من المنتجات مجهولة المصدر، كثف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية جولاته الميدانية على أسواق النفع العام والمسالخ خلال الأيام الماضية.

وبلغت الجولات خلال الثلث الأخير من رمضان وإجازة عيد الفطر 219 جولة رقابية ميدانية، بهدف التأكد من التزام المنشآت والعاملين بها للاشتراطات الصحية والفنية لضمان سلامة المنتجات، وأسفرت الجولات عن إنذار 116 منشأة، وتحرير 26 مخالفة .

كما أسفرت الجولات الرقابية المكثفة التي يقوم بها مراقبو إدارة الأسواق والمسالخ، عن مصادرة 3 أطنان من المنتجات الزراعية واللحوم مجهولة المصدر.

وأوضح الفرع بالمنطقة أن هذه الجولات تأتي في إطار تحقيق الوزارة لأعلى مستويات السلامة الغذائية، وضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين والمقيمين في المنطقة، مؤكدا ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية، خاصة في الأوقات التي تشهد استهلاكا مرتفعا للمنتجات الغذائية كموسم عيد الفطر.