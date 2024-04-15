شكرا لقرائتكم خبر بينالي الدرعية تعلن عن مرشحي جائزة المصلى للتصميم المعماري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مؤسسة بينالي الدرعية أسماء لجان التحكيم والفرق المشاركة في جائزة المصلى -مسابقة التصميم المعماري الدولية - التي ستقام ضمن أعمال الدورة الثانية من بينالي الفنون الإسلامية في الفترة 25 يناير - 25 مايو 2025، في صالة الحجاج الغربية بمطار الملك عبدالعزيز في جدة.

وتضم قائمة الفرق المتأهلة للمشاركة في جائزة المصلى لعام 2025: مكتب الهندسة إيه إيه يو أنستاس من فلسطين، وسهل الحياري من الأردن، واستوديو إيست للهندسة المعمارية من لبنان والإمارات العربية المتحدة، والشركة السعودية دباغ للهندسة المعمارية ومقرها الإمارات، وآصف خان من المملكة المتحدة، حيث اختيرت هذه الفرق للمشاركة في الجائزة بناء على تاريخ أعمالها، وتعدد تخصصات فرق عملها، إضافة إلى خبراتها ومعارفها المثبتة في مجالات الفنون الإسلامية والمعمارية، وبانتقالها للمرحلة الثانية من المسابقة، وستقدم هذه الفرق تصميم مقترح للمصلى.

وستعلن مؤسسة بينالي الدرعية عن الفائز بالمسابقة المعمارية الدولية في وقت لاحق من هذا العام.

وأكد رئيس لجنة تحكيم الجائزة الأمير نواف بن عياف أن المسابقة فريدة وتحمل على عاتقها مسؤولية كبيرة تتمثل في بحث نماذج مبتكرة ومتعددة لعمارة المصلى، وتأخذ بعين الاعتبار سمات المكان والزمان، مشيرا إلى أن الجائزة تحث على إيجاد طرق جديدة لدمج أحدث تقنيات البناء المستوحاة من الحرف التقليدية.

من جهتها، أكدت الرئيس التنفيذي لمؤسسة بينالي الدرعية آية البكري أن تنفيذ مساحة خاصة تدعو إلى التفكير والتأمل يرتبط ارتباطا وثيقا بهدف المؤسسة، التي تسعى إلى تنفيذ الأفكار الإبداعية بمختلف مجالاتها، ومشاركة ذلك مع الفرق المتنافسة.

ماذا اشترطت الجائزة؟