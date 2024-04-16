شكرا لمتابعة خبر عن جمال الفن المعماري في المسجد النبوي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رصد أحد زوار المسجد النبوي بالمدينة المنورة جمال الفن المعماري الذي يتمتع به المسجد.

والتقط مقطع فيديو أبدى فيه انبهاره بسقف المسجد النبوي القابل للسحب خلال ساعات النهار.

وتميز السقف بنقوش إسلامية وألوان ملائمة لطبيعة المسجد الحرام، بجانب سهولة سحبه بطريقة سلسة وآمنة تضمن سلامة المتواجدين بالمسجد النبوي.

يذكر أن المسجد النبوي يعد أحد أكبر المساجد في العالم، وهو المسجد الذي بناه النبي محمد في المدينة المنورة بعد هجرته سنة 1 هـ الموافق 622 بجانب بيته بعد بناء مسجد قباء.