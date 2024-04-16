الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حالة الطقس لليوم، وتشير التوقعات إلى احتمالية هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وقد تثير الأتربة والغبار.

وتشير التوقعات إلى احتمالية هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وقد تثير الأتربة والغبار، وقد تتسبب في زخات من البرد وجريان السيول على بعض المناطق.

ويُتوقع أن تتأثر مناطق القصيم والرياض والشرقية والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية وحائل بهذه الحالة الجوية.

أما في مناطق نجران وجازان وعسير، فمن المتوقع هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وقد تثير الأتربة والغبار. قد يحدث أيضًا انخفاض في درجات الحرارة على الشرقية والرياض والقصيم، وقد تتسبب الرياح النشطة في تقليل الرؤية الأفقية إلى حد معين.

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