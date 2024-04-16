%38 من المركبات المخالفة بمطار جدة

موسم استثنائي
حققت الهيئة العامة للنقل موسمًا استثنائيًا في نقل الركاب وتوصيل الطلبات والشحنات البريدية في شهر رمضان، حيث بلغ إجمالي ركاب قطار الحرمين أكثر من مليون راكب، بزيادة 22% عن شهر رمضان في العام الماضي، واستفادة 70 مليونًا من حافلات النقل العام والنقل الترددي، منهم 96% في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتسليم 22 مليون طرد وشحنة بريدية بزيادة 57%، و4.3 ملايين راكب في تطبيقات نقل الركاب، 39% منهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، واستفادة 317 ألفًا من تأجير السيارات، 34% منهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتوصيل 20 مليون طلب عبر التطبيقات، بزيادة 23%، مقارنة بشهر رمضان في العام الماضي.
3 عقوبات
ضبطت الفرق الرقابية في الهيئة العامة للنقل خلال شهر رمضان الماضي 2194 مركبة مخالفة في مطارات المملكة، وبلغ إجمالي المركبات المحجوزة 1217 مركبة، وإجمالي المخالفات المكررة 126 مخالفة مكررة، في وقت فرضت 3 عقوبات على المخالفين ممثلة في: 5 آلاف غرامة مالية، وحجز المركبة، وتحمل المخالف تكاليف الحجز.
مخالفات ومستفيدون
2194 مركبة مخالفة في المطارات
1217 مركبة محجوزة
126 مخالفة مكررة
3 عقوبات للمخالفين
موسم استثنائي للنقل في 30 يوما
مطار الملك عبدالعزيز يتصدر مخالفات المركبات
70 مليون مستفيد من حافلات النقل
22 مليون طرد وشحنة بريدية مسلمة
مليون راكب في قطار الحرمين
4.3 ملايين راكب في تطبيقات نقل الركاب
317 ألف مستفيد من تأجير السيارات
20 مليون طلب عبر التطبيقات تم توصيله
أكثر المطارات مخالفات
مطار الملك عبدالعزيز: 38%
مطار الملك خالد: 30%
مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز: 15%
مطار الملك فهد: 12%
مطار الطائف: 5%
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