%38 من المركبات المخالفة بمطار جدة

كشف تقرير الهيئة العامة للنقل للشهر الماضي، صدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة لأكثر المطارات في مخالفة المركبات بـ38%، وحل مطار الملك خالد الدولي ثانيًا بـ30%، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز ثالثًا بـ15%، ومطار الملك فهد الدولي رابعًا بـ12%، ومطار الطائف الدولي خامسًا بـ5%.

موسم استثنائي

حققت الهيئة العامة للنقل موسمًا استثنائيًا في نقل الركاب وتوصيل الطلبات والشحنات البريدية في شهر رمضان، حيث بلغ إجمالي ركاب قطار الحرمين أكثر من مليون راكب، بزيادة 22% عن شهر رمضان في العام الماضي، واستفادة 70 مليونًا من حافلات النقل العام والنقل الترددي، منهم 96% في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتسليم 22 مليون طرد وشحنة بريدية بزيادة 57%، و4.3 ملايين راكب في تطبيقات نقل الركاب، 39% منهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، واستفادة 317 ألفًا من تأجير السيارات، 34% منهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتوصيل 20 مليون طلب عبر التطبيقات، بزيادة 23%، مقارنة بشهر رمضان في العام الماضي.

3 عقوبات

ضبطت الفرق الرقابية في الهيئة العامة للنقل خلال شهر رمضان الماضي 2194 مركبة مخالفة في مطارات المملكة، وبلغ إجمالي المركبات المحجوزة 1217 مركبة، وإجمالي المخالفات المكررة 126 مخالفة مكررة، في وقت فرضت 3 عقوبات على المخالفين ممثلة في: 5 آلاف غرامة مالية، وحجز المركبة، وتحمل المخالف تكاليف الحجز.

مخالفات ومستفيدون

2194 مركبة مخالفة في المطارات

1217 مركبة محجوزة

126 مخالفة مكررة

3 عقوبات للمخالفين

موسم استثنائي للنقل في 30 يوما

مطار الملك عبدالعزيز يتصدر مخالفات المركبات

70 مليون مستفيد من حافلات النقل

22 مليون طرد وشحنة بريدية مسلمة

مليون راكب في قطار الحرمين

4.3 ملايين راكب في تطبيقات نقل الركاب

317 ألف مستفيد من تأجير السيارات

20 مليون طلب عبر التطبيقات تم توصيله

أكثر المطارات مخالفات

مطار الملك عبدالعزيز: 38%

مطار الملك خالد: 30%

مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز: 15%

مطار الملك فهد: 12%

مطار الطائف: 5%