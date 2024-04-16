تراند اليوم : شاهد.. امرأة تعبر عن فرحتها بعد إصابة زوجها بنوبة قلبية.. وتكشف حجم الثروة التي سترثها

صحيفة الخليج 365: وثقت امرأة مقطع فيديو عبرت خلاله عن فرحتها بعد إصابة زوجها بنوبة قلبية نظرًا لأنها ستحصل على ميراث قدره 30 مليون جنيه إسترليني.
نوبة قلبية
وقالت خلال الفيديو: " وصلتني أخبار عظيمة الآن، زوجي في المستشفى بسبب نوبة قلبية، سأرث إمبراطوريته.. هل تعرفون شعور هذا الحماس؟".
أطفال
وتابعت: "للتو وصلت إلى المستشفى وأتمنى أن لا أقابل عائلته خصوصا أطفاله، وسأحاول أن أبعد أيديهم عن ورثة والذي لن يحصلوا عليه لأنه لي". وأردفت: " وصلتني أخبار سيئة قد يعيش".
مشادة
وفي اللقطات التالية من الفيديو، وقعت مشادة بينها وبين أحد أبناء زوجها قائلة:"سعداء من أجلك أنت لست من سيرث 30 مليون أليس كذلك؟.. هيوغو .. أنت لن تأخذ شيئا من ماله ستظن بأنك ستأخذ لكن لا". ورد عليها الأخير قائلا: " اذهبي إلى الجحيم".
وأكملت المرأة : "هذا عار يحدث خارج المستشفى، زوجي في المستشفى أنت عار". وأضافت: "