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تراند اليوم : شاهد.. امرأة تعبر عن فرحتها بعد إصابة زوجها بنوبة قلبية.. وتكشف حجم الثروة التي سترثها

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صحيفة الخليج 365: وثقت امرأة مقطع فيديو عبرت خلاله عن فرحتها بعد إصابة زوجها بنوبة قلبية نظرًا لأنها ستحصل على ميراث قدره 30 مليون جنيه إسترليني.

نوبة قلبية

وقالت خلال الفيديو: " وصلتني أخبار عظيمة الآن، زوجي في المستشفى بسبب نوبة قلبية، سأرث إمبراطوريته.. هل تعرفون شعور هذا الحماس؟".

أطفال

وتابعت: "للتو وصلت إلى المستشفى وأتمنى أن لا أقابل عائلته خصوصا أطفاله، وسأحاول أن أبعد أيديهم عن ورثة والذي لن يحصلوا عليه لأنه لي". وأردفت: " وصلتني أخبار سيئة قد يعيش".

مشادة

وفي اللقطات التالية من الفيديو، وقعت مشادة بينها وبين أحد أبناء زوجها قائلة:"سعداء من أجلك أنت لست من سيرث 30 مليون أليس كذلك؟.. هيوغو .. أنت لن تأخذ شيئا من ماله ستظن بأنك ستأخذ لكن لا". ورد عليها الأخير قائلا: " اذهبي إلى الجحيم".

وأكملت المرأة : "هذا عار يحدث خارج المستشفى، زوجي في المستشفى أنت عار". وأضافت: "

لا أحد يهتم عن ما أشعر به وكأنه أنانية لأن زوجي تأتيه نوبة قلبية مرة تلو الأخرى وأنا الوحيدة التي تزوره باستمرار وهذا يأخذ مني وقت كثير".
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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