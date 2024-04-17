تنفيذ حكم القتل قصاصا بمواطن لقتله مواطنة بدهسها عمدا بسيارته بالرياض

نفذت وزارة الداخلية عملية القتل قصاصاً بحق أحد المجرمين في منطقة الرياض بسبب دهسه مواطنة بشكل متعمد ما أدى إلى وفاتها.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان صادر اليوم الأربعاء أن الجاني باسل بن سهيل بن سهو العتيبي، المواطن السعودي، قام بقتل نوير بنت ناجي بن زياد العتيبي، المواطنة السعودية، عن طريق دهسها بسيارته بشكل متعمد.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وخلال التحقيق معه تم توجيه التهمة إليه واتهامه بارتكاب الجريمة. تمت إحالته إلى المحكمة المختصة وصدر حكم بإدانته وتنفيذ عقوبة القتل قصاصاً بحقه. تمت الموافقة على الحكم من قبل محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بتنفيذ العقوبة وتم تأكيده من قِبل الجهة المعنية.

وأكدت وزارة الداخلية تعهدها بتحقيق الأمن وتنفيذ العدل وتطبيق حكم الله في حق كل من يعتدي على الآمنين أو يسفك دماءهم. كما حذرت أيضًا كل من يفكر في ارتكاب أعمال مماثلة من أن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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