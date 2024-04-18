شكرا لمتابعة خبر عن متحدث المرور يوضح هل مخالفات حظر التجول تدخل ضمن قرار تخفيض 50% .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح متحدث الإدارة العامة للمرور، العقيد منصور الشكرة، أن قرار تخفيض المخالفات بنسبة 50%، الذي وجهت القيادة بتفعيله، يخص المخالفات التي ترتكب وفق نظام المرور فقط.

وأكد الشكرة في حديثه على برنامج الراصد، أن القرار ولا يشمل مخالفات حظر التجول في فترة كورونا.

وقال أن التخفيض يشمل المخالفات الغير المسددة قبل تاريخ سريان التخفيض

وجاء ذلك رداً على سؤال عبر برنامج الراصد، جاء فيه:” هل تخفيض المخالفات المرورية يشمل مخالفات حظر التجول