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متحدث المرور يوضح هل مخالفات حظر التجول تدخل ضمن قرار تخفيض 50% .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أوضح متحدث الإدارة العامة للمرور، العقيد منصور الشكرة، أن قرار تخفيض المخالفات بنسبة 50%، الذي وجهت القيادة بتفعيله، يخص المخالفات التي ترتكب وفق نظام المرور فقط.

وأكد الشكرة في حديثه على برنامج الراصد، أن القرار ولا يشمل مخالفات حظر التجول في فترة .

وقال أن التخفيض يشمل المخالفات الغير المسددة قبل تاريخ سريان التخفيض

وجاء ذلك رداً على سؤال عبر برنامج الراصد، جاء فيه:” هل تخفيض المخالفات المرورية يشمل مخالفات حظر التجول

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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