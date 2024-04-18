شكرا لمتابعة خبر عن وفاة الشيخ إسماعيل أبو السباع بعد 40 عاما من استضافته لزوار المسجد النبوي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توفى الشيخ السوري إسماعيل الزعيم “أبو السباع”، عن عمر ناهز 96 عامًا، واشتهر بعمله الخيري في تقديم الشاي والقهوة والخبز مجانًا منذ أكثر من 40 عامًا لزوار المدينة المنورة.

وتفتقد المدينة المنورة الشيخ إسماعيل الزعيم لأول مرة منذ أربعين عام وهو يقدم الطعام والشاي والتمور والمخبوزات على الزائرين في المدينة وذلك لوجه الله دون مقابل حتى أصبح معلم من معالم المكان

وانتشرت مقاطع لإسماعيل الزعيم أبو السباع، في أثناء جلوسه في شوارع المدينة المنورة وبجوار المسجد النبوي، وأمامه الكثير من الأواني الخاصة بتقديم الشاي والأكواب وتجهيزها قبل تقديمها للزوار.