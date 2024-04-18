شكرا لمتابعة خبر عن أمين الباحة يزف خبر سار لكل من يملك منزلاً تراثيًا بالمنطقة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد أمين الباحة الدكتور علي السواط أنه في الوقت القريب ستكون هناك تراخيص نظامية للمواطنين المهتمين بالتراث وأصحاب المتاحف في المنطقة.

وقال السواط في حديثه على النشرة الأولى :” القرى التراثية تحتاج إلى ترميم وإعادة تأهيل خصوصًا ما يتعلق بالسلامة الإنشائية، وبعد ذلك نحن نبحث عن طرق لإصدار تراخيص بلدية نظامية من خلال بوابة “بلدي”؛ سواءً رخصة ترميم أو رخصة تشغيل لإعادة الحياة إلى هذه المواقع التراثية من خلال تلك الأنشطة.”

وأوضح أنه يوجد هناك معوقات متعلقة بصكوك الملكية؛ حيث لا توجد وثائق لهذه المواقع لكن هناك لجنة رباعية من وزارة البلديات ووزارة الثقافة ممثلة في هيئة التراث ووزارة السياحة وأمانة المنطقة.

وأضاف:” ستكون الباحة رائدة في إدخال هذه القرى التراثية في منظومة السياحة والاقتصاد المحلي.”