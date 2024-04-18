تراند اليوم : بالفيديو.. أمين منطقة الباحة يزف بشرى سارة لملاك المنازل التراثية.. ويكشف طريقة حل أزمة صكوك الملكية

صحيفة الخليج 365: قال أمين منطقة الباحة، الدكتور علي السواط، إنه يتم الآن البحث عن طرق نظامية لإدخال القرى التراثية في منظومة التنمية السياحية والاقتصادية.

ترميم وتأهيل

وأضاف خلال حديثه لقناة الإخبارية، أن القرى التراثية تحتاج إلى ترميم وتأهيل خصوصاً ما يتعلق بالسلامة الإنشائية.

وأشار السواط إلى أنه يتم حالياً، البحث عن تراخيص نظامية عبر منصة بلدي للمواطنين المهتمين بالتراث وأصحاب المتاحف في منطقة الباحة.

المعوقات

وتابع أمين منطقة الباحة، أنه توجد معوقات تتعلق بصكوك الملكية لعدم وجود وثائق لهذه المواقع.

واختتم تصريحاته أنه تم لجنة رباعية من وزارة البلدية ووزارة السياحة ووزارة الثقافة، وأمانة وإمارة المنطقة، لحل مشكلة صكوك الملكية.