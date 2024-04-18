في ليلة متأخرة من يوم 18 أبريل 2024، كان الشاب طلال فهيد العنزي يقود سيارته على الطريق الدائري الشمالي في الرياض. وأثناء مروره بكوبري الثمامة، لاحظ سيارة “جيب هونداي توسان” أمامه، وفجأة انفتح الباب الخلفي للسيارة وسقطت طفلة تبلغ من العمر عامًا واحدًا إلى الأرض، تاركةً آثارًا دموية على جسدها الصغير.
سرعة التفاعل والإنقاذ:
لم يتردد العنزي لحظة واحدة. توقف فورًا وسط الطريق، وركض نحو الطفلة الملقاة على الأرض. وبمساعدة السيارات المتوقفة حوله، نقل الطفلة إلى مستشفى أبا الخيل بحي الرمال. هناك، تم علاج جراحها والاعتناء بها، والتي كانت تبكي بشدة.
شكر الأهل وواجب المواطنة:
وصل والدا الطفلة بعد عشر دقائق فقط، وكانا في حالة من القلق والبكاء. قدما شكرهما العميق للعنزي على تدخله السريع وإنقاذه حياة ابنتهما. وعلق العنزي قائلًا: “ما قمت به هو واجب وطني، وأي مواطن يجب عليه المساهمة في مثل هذه المواقف”. وأكد أنه شعر بالسعادة لإنقاذه حياة الطفلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بطل يُنقذ طفلة سقطت من سيارة والدها على الطريق الدائري في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.