بطل يُنقذ طفلة سقطت من سيارة والدها على الطريق الدائري في الرياض

في ليلة متأخرة من يوم 18 أبريل 2024، كان الشاب طلال فهيد العنزي يقود سيارته على الطريق الدائري الشمالي في الرياض. وأثناء مروره بكوبري الثمامة، لاحظ سيارة “جيب هونداي توسان” أمامه، وفجأة انفتح الباب الخلفي للسيارة وسقطت طفلة تبلغ من العمر عامًا واحدًا إلى الأرض، تاركةً آثارًا دموية على جسدها الصغير.

سرعة التفاعل والإنقاذ:

لم يتردد العنزي لحظة واحدة. توقف فورًا وسط الطريق، وركض نحو الطفلة الملقاة على الأرض. وبمساعدة السيارات المتوقفة حوله، نقل الطفلة إلى مستشفى أبا الخيل بحي الرمال. هناك، تم علاج جراحها والاعتناء بها، والتي كانت تبكي بشدة.

شكر الأهل وواجب المواطنة:

وصل والدا الطفلة بعد عشر دقائق فقط، وكانا في حالة من القلق والبكاء. قدما شكرهما العميق للعنزي على تدخله السريع وإنقاذه حياة ابنتهما. وعلق العنزي قائلًا: “ما قمت به هو واجب وطني، وأي مواطن يجب عليه المساهمة في مثل هذه المواقف”. وأكد أنه شعر بالسعادة لإنقاذه حياة الطفلة.