تراند اليوم : لم يعلموا بفقدانها.. تفاصيل سقوط رضيعة من سيارة أسرتها على دائري الرياض

صحيفة الخليج 365: تعرضت طفلة تبلغ من العمر عاماً واحداً، للسقوط من سيارة أسرتها على الطريق الدائري الشمالي بالرياض، دون أن يشعرون بها، قبل أن يراهاً أحد المواطنين ويبادر بإنقاذها.

وفي التفاصيل قال المواطن طلال فهيد العنزي بحسب العربية نت:" كنت أسير على الدائري الشمالي مع الثمامة فوق الكوبري، وعند الساعة 11 ليلًا، كانت أمامي سيارة "جيب هونداي توسان" تقلها أسرة".

وأضاف العنزي:" فجأة انفتح الباب الخلفي للسيارة، وسقطت الطفلة من السيارة في منظر مروع، لتقع على الأرض حتى تلطخت بالدماء التي سالت من وجهها وجسدها."

وتابع :"توقفتُ وتوقفت جميع السيارات التي كانت بجانبي، حينها وجدتُ الطفلة غارقه في دمائها، وقمتُ مسرعاً بأخذ الطفلة لمستشفى أبا الخيل بحي الرمال، وأبلغت أصحاب السيارات أن يوقفوا أهل الطفلة لأنهم لم ينتبهوا أصلا لسقوطها."

واستطرد: "استُقبلت الطفلة وضُمدت جراحها، وكانت تبكي، ولله الحمد تم علاجها ووصول أسرتها خلال 10 دقائق، وكان والدها ووالدتها في حالة قلق وبكاء، وقدم والدها لي الشكر على موقفي."