تراند اليوم : متى تمنح الزوجة " حق الطلاق " لنفسها .. بالفيديو " السليمان" يٌجيب

صحيفة الخليج 365: كشف الشيخ عبدالسلام السليمان ، خلال لقاء مع برنامج " فتاوى" ، متى يجوز للزوج إعطاء زوجته " حق الطلاق " ؟ ، موضحا متى يكون لها الحق في التراجع .

وقال السليمان : هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل ، فلا يجوز أن يٌجعل في العقد العصمة والطلاق في يد الزوجة ، فإذا وقع أي شيء بالعقد من ذلك فهو باطل .

طلاقك بيدك

وأكمل : وبعد الزواج هناك حالتان ، الحالة الأولى هو أن يقول للزوجة " طلاقك بيدك" في هذه الحالة إذا ردت المرأة الوكالة فتنقطع هذه الوكالة ، والحالة الثانية ، أن هذه الوكالة تنقطع بالجماع .

وواصل: أيضا ذكر أهل العلم ، هل هذه الوكالة تنتهي بانتهاء المجلس أم أنها مستمره ؟.. وهذا خلاف بين أهل العلم ، وقالوا إذا قام من المجلس فأنه ينهي هذه الوكالة .

ثلاث حالات لإنهاء الوكالة

وأردف: والبعض يقول إذا قال " طلاقك بيدك " فإنه يستمر هذا الأمر بيدها حتى يقع الجماع بينهما وهنا تنقطع هذه الوكالة ، أو أنها ترد هذه الوكالة ، أو هو يقول تراجعت عن الوكالة . مٌضيفا : فالوكالة تنتهي بهذه الثلاث .

واستطرد: أما لو خيرها كما خير النبي " عليه السلام" زوجاته بأن تختار البقاء معه أو الفرقة ، فإذا أختارت الطلاق فيحصل ذلك مباشرة حيث أنه خيرها .