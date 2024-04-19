شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يوضح سبب هطول الأمطار الغزيرة على الإمارات وسلطنة عمان .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الأرصاد الجوية خالد الزعاق عن سبب هطول الأمطار الغزيرة على سلطنة عمان والإمارات.

وقال الزعاق :”هذه الأمطار ليست المرة الأولى ولن تكن الأخيرة فالتقلبات الجوية في هذا الزمن أمر متوقع وتحدث في عقد أو عقدين أو قرون”.

وأضاف” الأهالي الأولين في الخليج كانوا يقولون “جولات غياب الثريا” وتبدأ في منتصف شهر إبريل حتى تغيب الثريا فقبل غيابها بأسبوعين تحدث تقلبات حادة وحطولات مطرية عنيفة تسبق بعصف ريح، والعصف الريح الذي حدث كان بسبب منخفض جوي عالمي، مركزه كان بحائل واشتد عندما وصل حي الريان بالقصيم ببريدة”.

وضربت منطقة الخليج، عواصف رعدية شديدة مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة، مما تسبب في فيضانات في بعض الدول كسلطنة عمان والأمارات العربية.