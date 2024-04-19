تراند اليوم : أول تعليق إيراني على الضربة الإسرائيلية التي استهدفت موقعا في أصفهان 

صحيفة الخليج 365: أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، الجمعة، أن المنشآت النووية الإيرانية لم تتعرض لأي ضرر، وأن المنشآت النووية القريبة من أصفهان "آمنة تماما".

وذكرت "مصادر موثوقة" أنّ "المعلومات المنشورة في بعض وسائل الإعلام الأجنبيّة حول وقوع حادثة في هذه المنشآت، غير صحيحة"، وفق وكالة "تسنيم" للأنباء.

وأفاد تلفزيون العالم الإيراني بأن أصوات الانفجارات في تبريز ناجمة عن وسائط الدفاع الجوي ولا انفجارات على الأرض في المدينة.

وفعّلت إيران دفاعاتها الجوّية في محافظات عدّة، بعد تقارير عن وقوع انفجار واحد على الأقلّ في وسط البلاد.

وكان مسؤول أميركي قال لشبكة "سي إن إن"، إن إسرائيل نفذت ضربة داخل إيران لكنها لم تستهدف موقعا نوويا.