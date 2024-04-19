تراند اليوم : أول تعليق أمريكي بشأن توجيه إسرائيل لضربة عسكرية داخل إيران

صحيفة الخليج 365: قالت مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة لم تشارك في الضربة الإسرائيلية على إيران، وفق قناة "إن بي سي نيوز" الأميركية.

وأوضحت المصادر أنه كان هناك إخطار مسبق للولايات المتحدة من الإسرائيليين بشأن الضربة.

ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس، الجمعة، لدى سؤاله عن تقارير حول انفجارات في إيران وضربات في سوريا، إنّه "ليس لدينا تعليق في الوقت الحالي".

وكان قد حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من أن إيران سترد بمزيد من القوة على ما وصفه بـ"أي سوء تقدير" من جانب إسرائيل.

وأكد أنه في حال أي استخدام للقوة والعدوان على المصالح الإيرانية، فإن طهران وفي إطار استيفاء حقها الذاتي، لن تتردد للحظة في الرد عليه بشكل فوري وحاسم وقوي ويجعل الجانب الإسرائيلي يندم بشكل قطعي وكامل، موضحا أن هذا القرار غير قابل للتغيير.