تراند اليوم : بالفيديو.. شخص يكشف عن انتحال سعودي صفة إماراتي للنصب على الخليجيين.. وحجم المبلغ الذي استولى عليه

صحيفة الخليج 365: وثق إماراتي مقطع فيديو، كشف خلاله عن انتحال سعودي صفة إماراتي للنصب على الخليجيين.

وقال خلال الفيديو : " أنا أبيع كرفانات في حساباتي الخاصة، وشخص يحمل الهوية السعودية يأخذ فيديوهاتي ويضعها في حسابه ويغير الأرقام والأسعار".

وتابع: " الكرفانات اللي سعرها 40 ألف يضع عليها سعر 17 ألف"، لافتا إلى أنه يتحدث فقط على الواتساب وعندما يتواصل معه أي شخص يطلب منه العربون وبعدما يأخذ المال، يقول مع السلامة روح ألعب مع غيري".

وأشار إلى أن هذا الشخص حصل على 200 ألف درهم حتى الآن. وأردف: " عندي كل ما يثبت، عندي هويته، التحويلات البنكية، وحسابه البنكي في الراجحي، وأتمنى أحد يساعدني للقبض عليه".