تراند اليوم : دكتوراه وماجستير بـ 9 آلاف جنيه .. شاهد: صفحة بفيسبوك تبيع شهادات جامعية معتمدة علنا تثير الجدل في مصر!

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صحيفة الخليج 365: أحدثت منشورات على منصة فيس بوك تروج لبيع عدد من الشهادات الجامعية المعتمدة بعدد من الكليات المختلفة في مصر ضجة وجدل كبيرين بين المستخدمين .
وعرضت صفحة بالفيسبوك عدد من الشهادات التي قامت بإنشائها للترويج والدعاية لبيع شهادات أخرى، قائلة: "شهادات بكالوريوس وليسانس وماجستير معتمدة وموثقة، شهادات جامعية موثقة، شهادات جامعية للبيع، شهادات جامعية معتمدة، شهادات جامعية مصدقة للبيع، شهادات مصدقة، شهادات جامعية موثقه، شراء دكتوراه وماجستير للبيع".
وقال مسؤول الصفحة لقناة "العربية.نت" أنه يمكن شراء الشهادات الجامعية بمبلغ 9 آلاف جنيه، مؤكدا له أنه لا يمكن التشكيك أبدا فيها.