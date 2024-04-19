تراند اليوم : دكتوراه وماجستير بـ 9 آلاف جنيه .. شاهد: صفحة بفيسبوك تبيع شهادات جامعية معتمدة علنا تثير الجدل في مصر!

صحيفة الخليج 365: أحدثت منشورات على منصة فيس بوك تروج لبيع عدد من الشهادات الجامعية المعتمدة بعدد من الكليات المختلفة في مصر ضجة وجدل كبيرين بين المستخدمين .

وعرضت صفحة بالفيسبوك عدد من الشهادات التي قامت بإنشائها للترويج والدعاية لبيع شهادات أخرى، قائلة: "شهادات بكالوريوس وليسانس وماجستير معتمدة وموثقة، شهادات‏‏ ‏‏جامعية‏‏ ‏‏موثقة،‏‏ ‏‏شهادات‏‏ ‏‏جامعية‏‏ ‏‏للبيع،‏‏ ‏‏شهادات‏‏ ‏‏جامعية‏‏ ‏‏معتمدة،‏‏ ‏‏شهادات‏‏ ‏‏جامعية‏‏ ‏‏مصدقة‏‏ ‏‏للبيع‏‏، ‏ ‏شهادات مصدقة، ‏شهادات‏‏ ‏‏جامعية‏‏ ‏‏موثقه‏‏، ‏شراء دكتوراه وماجستير للبيع".

وقال مسؤول الصفحة لقناة "العربية.نت" أنه يمكن شراء الشهادات الجامعية بمبلغ 9 آلاف جنيه، مؤكدا له أنه لا يمكن التشكيك أبدا فيها.