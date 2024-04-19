اخبار السعوديه

تراند اليوم : خبراء يكشفون عن "طعام " يسيطر على ارتفاع ضغط الدم ويقلل خطر الإصابة بالسكري

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365::كشف خبراء الصحة عن "طعام خارق" يساعد على تنظيم ضغط الدم في الجسم والحفاظ على صحة الأمعاء.

وأظهرت دراسة أن الزبادي الطبيعي يساهم في التحكم بضغط الدم والسكر، كما يعد غنيا بالكالسيوم والمغنيسيوم والأحماض الدهنية التي تساعد في تقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني. حسب ميرور.

وأفاد علماء من جامعة هارفارد أن تناول 28 غراما من الزبادي يوميا ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 18%، في حين أظهرت دراسة أخرى أن تناول وجبة يومية من الزبادي الطبيعي يمكن أن يخفض ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا