شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة القابضة": اكتمال توزيع التجمعات الصحية على 5 قطاعات بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

تطوير المنظومة الصحية

الدمام - شريف احمد - أعلنت ”شركة الصحة القابضة“ اكتمال توزيع التجمعات الصحية في جميع أنحاء المملكة، بواقع 20 تجمعًا موزعة على 5 قطاعات رئيسية: الوسطى، الغربي، الجنوبي، الشمالي، والشرقي.وذكرت الشركة ان هذه الخطوة الاستراتيجية تُجسّد التزام ”الصحة القابضة“ بتقديم رعاية صحية متكاملة بكفاءة وجودة عالية، تُلبي احتياجات الفرد والمجتمع، وتعزز ثقافة الوقاية من الأمراض.وقالت إن ذلك تحقيق لمستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي، الذي يهدف إلى تطوير المنظومة الصحية ورفع جودة الرعاية والخدمات المقدمة وفق رؤية المملكة 2030، من خلال إعادة هيكلة القطاع الصحي في المملكة وتعزيز قدراته ومكانته كقطاعٍ فعال ومتكامل، ليسهم في تحقيق رضا المستفيدين عن الخدمات الصحية المقدمة لهم، وتحسين تجربتهم خلال الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية.وأضافت: "يسعى هذا النموذج إلى تسهيل حصول المستفيدين على الخدمات الصحية دون عناء أو تأخير، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة، من خلال توحيد المعايير وتطبيق أفضل الممارسات العالمي، وتعزيز ثقافة الوقاية من الأمراض من خلال برامج التوعية والتثقيف الصحي".إضافة إلى الارتقاء بالخدمات الصحية عبر تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث الذي يقدم مفهومًا مختلفًا للرعاية الصحية يتمحور حول الإنسان ويلبِّي كافَّة احتياجاته تحت ركيزة مجتمع حيوي؛ بهدف تمكين حياة عامرة وصحية، ضمن برنامج تحول القطاع الصحي لتسهيل الحصول على خدمات الرعاية الصحية، وتحسين جودتها وكفاءتها، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية.يذكر أن التجمعات الصحية تتميز بتقديم رعاية صحية شاملة تشمل جميع التخصصات الطبية، وتوفر جميع الخدمات التكميلية مثل المختبرات والأشعة والصيدليات.وتتميز بوجود طاقم طبي من ذوي الخبرة والكفاءة العالية، واستخدام أحدث التقنيات الطبية في التشخيص والعلاج، وبيئة صحية آمنة ومريحة للمرضى، وإنتاج الأجهزة والمعدات والأدوات والمستلزمات الصحية والمختبرية، وتصنيعها، وتسويقها، وإعداد نظم المعلومات الصحية والخدمات الإلكترونية، وتصميمها وتطويرها وتسويقها، وتطوير خدمات تقنية المعلومات والربط الإلكتروني بين القطاعات الصحية ذات العلاقة.