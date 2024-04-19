شكرا لمتابعة خبر عن نظام المرور الجديد .. تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة لوحة خاصة بها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أقر مجلس الوزراء تعديل المادة الخامسة من نظام المرور إذ نص التعديل على ضرورة أن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة رقم لوحة المركبة القاطرة إذا كان حجمها يحجب رؤية تلك اللوحة، وأن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة لوحة خاصة بها بحسب ما تحدده اللائحة.

كما نص تعديل المادة الخامسة على أنه يجب أن تحمل كل دراجة آلية لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها.

وتحدد اللائحة الأحكام التي تخضع لها المقطورة ونصف المقطورة من بين أحكام النظام ذات الصلة بالمركبة، وذلك بما يتفق مع طبيعة المقطورة ونصف المقطورة”دون إخلال بالأحكام ذات الصلة بالمقطورة ونصف المقطورة الواردة في النظام.