تراند اليوم : بالفيديو…الدبيخي: البليهي أمام العين انكشف فنيا وما عنده شيء والإعلام الهلالي يحاول يزبرقه !

صحيفة الخليج 365: انتقد المحلل الرياضي بندر الدبيخي مستوى لاعب الهلال علي البليهي، بعد خسارة الهلال أمام العين الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

الإعلام الهلالي

وقال الدبيخي خلال ظهوره في برنامج الحصاد الرياضي : أمس اللي شفته، فريق سيء، في مشكلة الآن الإعلام الهلالي جالس يرمي يقول لك العويس العويس وهو حارس عملاق وكبير ما أحد يختلف عليه، ضربات جزاء يا أخي لا تلوم خطأ على البليهي، ليش الإعلام الهلالي ما تكلم عن البليهي، لأن البليهي عندهم شي عظيم.

أخطاء لا تغتفر

وأضاف: علي البليهي أمس سوا أخطاء لا تغتفر، وكان سيء أمس وحتى على أيام المدافع الكوري، كان يغطي على البليهي، وحتى كوليبالي جالس يغطي على البليهي، فالبليهي انكشف فنيا وما عنده شيء، وحنا عارفين ليش الإعلام الهلالي يحاول زبرقته شوي.