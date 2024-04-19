تراند اليوم : شاهد.. رجل يشعل النيران في جسده أمام محكمة في نيويورك أثناء محاكمة ترامب

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو قيام رجل بإشعال النار في جسده أمام محكمة مانهاتن في نيويورك التي يمثل أمامها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأظهر الفيديو الرجل، وهو يشعل النار في نفسه بعدما وضع يديه خلف رأسه ولم تمض ثوان حتى سقط أرضا، فيما هرع عناصر الشرطة في اتجاهه، وتم إطفاء النيران.

وقالت شرطة نيويورك، تم التعرف على الرجل، وهو ماكسويل أزاريلو، وألقى منشورات في الهواء قبل أن يشعل النار في نفسه، مشيرة إلى أن المنشورات تحتوي على نظريات مؤامرة، وأدعى أنه يحارب "الحكومة الأمريكية الشمولية".