جنيف.. "تعليم جازان" تحصد الميدالية البرونزية بالمعرض الدولي للاختراعات

الدمام - شريف احمد - حصدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان الميدالية البرونزية على مستوى العالم ، وذلك خلال مشاركة طلبة تعليم جازان ضمن الفريق السعودي الممثل للوطن في المعرض الدولي للاختراعات باليكسبو - جنيف 2024م.وجاء تحقيق الميدالية البرونزية من خلال مشاركة الطالبة الموهوبة ملك حسن قيسي من الثانوية الخامسة بجازان، والمتمثلة في مشروع تصميم ونمذجة ومحاكاة الطائرة بدون طيار ثلاثية المروحية لتحسين الآلية المدمجة، حيث قدم المشروع دراسة شاملة لتقنية الطائرات ثلاثية المروحية، ومبادئ التصميم الأساسية، والتطبيقات المتنوعة، والتطورات المستقبلية المحتملة باستخدام تقنيات تصنيع متطورة وتصميم فريد يسمح بتحويل الطائرة إلى وضع مدمج، مما يعزز القابلية للنقل والتخزين. وأكد المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي أن الإنجاز الدولي يُضاف إلى الإنجازات التي حققها طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم على المستوى الوطني والخليجي والعربي والدولي بفضل الله تعالى ثم بدعم القيادة الرشيدة مقدمًا التهنئة للطالبة وأسرتها ومدرستها.ونافس عدد من طلاب وطالبات التعليم العام بمناطق المملكة من خلال مجموعة من الابتكارات في عدد من المجالات العلمية، وهي: التقنيات الهندسية، والعلوم الطبية، والكيمياء، والهندسة البيئية، وعلوم النبات، ونظم البرمجيات والطاقة والبيئة ، وذلك في المعرض الذي استمر خمسة أيام، ويُعد أحد أهم وأكبر المعارض الدولية في مجـال الاختراع والابتكار، وشهد عرض أكثر من 1000 اختراع من 40 دولة.