السعودية | وزير الدفاع يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع البريطاني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من معالي وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وبحث مجالات التعاون الدفاعي المشتركة، وتطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته، ومناقشة الجهود المبذولة تجاه احتواء تلك التطورات، بما يحقق الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي والدولي.