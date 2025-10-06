شكرا لقرائتكم خبر منصة «وجود» تجذب زوار معرض الرياض من خلال جناحها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لفتت منصة وجود أنظار زوار معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 خلال مشاركتها الأولى هذا العام، من خلال جناح جمع الفن والجمال والإبداع، مقدمة تجربة فنية بصرية متكاملة ضمت أعمالا تشكيلية ولوحات خط عربي وصورا فوتوغرافية أصيلة لفنانين سعوديين وعرب.

وتعد المنصة من أبرز المبادرات الفنية السعودية التي انطلقت في السنوات الأخيرة، إذ تقدم نفسها مكتبة فنية رقمية ضخمة تضم مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية الأصيلة والرقمية والمطبوعة، وتتيح للفنانين والمصورين عرض أعمالهم وتسويقها بسهولة عبر منصة الكترونية متطورة. وتسعى «وجود» إلى جعل الفن جزءا من أسلوب الحياة اليومي، من خلال إدماجه في المساحات العامة والمؤسسات الرسمية والفنادق والجهات الثقافية.

وأوضح المدير التنفيذي لـ»وجود» محمد علامة، أن المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب تأتي في إطار استراتيجية المنصة الرامية إلى تعزيز حضور الفن السعودي في الفضاءات الثقافية الكبرى، مؤكدا أن منصة وجود جاءت لتؤكد أن الفن لغة تواصل وحوار بين الإنسان ومحيطه.

وأضاف علامة أن جناح المنصة شهد منذ اليوم الأول إقبالا كبيرا من الزوار الذين أبدوا إعجابهم بجودة الأعمال وتنوعها، مشيرا إلى أن المنصة تعتمد على نظام التسويق التشاركي الذي يمنح الفنانين فرصة للتعبير والترويج لأعمالهم بأنفسهم، إلى جانب فتح قنوات تعاون مع الجهات التي تبحث عن اقتناء الفن السعودي الأصيل.