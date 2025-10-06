شكرا لقرائتكم خبر كتاب «جامع فرائد الملاحة في جوامع فوائد الفلاحة».. موسوعة زراعية من القرن التاسع الهجري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختير كتاب «جامع فرائد الملاحة في جوامع فوائد الفلاحة»، بتحقيق الدكتور إحسان ذنون الثامري (العراق)، ليكون كتاب العام التراثي بالوطن العربي في احتفالية يوم المخطوط العربي لهذا العام، تقديرا لقيمته العلمية وما يحمله من معارف زراعية وصحية تعكس ثراء التراث العربي المخطوط.
ويعد هذا الكتاب واحدا من أهم المؤلفات الزراعية الموسوعية في التراث العربي، ألفه العالم الدمشقي رضي الدين الغزي (862 - 935هـ / 1458 - 1529م)، وجمع فيه خلاصة خبرات الفلاحة والزراعة والطبيعة في بلاد الشام وما جاورها، مقدما مادة علمية متكاملة تجمع بين النظرية والتطبيق، وتكمن أهميته في أنه لم يقتصر على الزراعة وحدها، بل ضم موضوعات في التربة، والري، والأشجار المثمرة، والأعشاب والنباتات الطبية، إلى جانب إشارات إلى الطب البيطري، وأدوات الفلاحين، وأوزانهم ومكاييلهم.
