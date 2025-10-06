شكرا لقرائتكم خبر «إثراء» يعرض «المعلقات لجيل الألفية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، إحدى مبادرات أرامكو السعودية، في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 في نسخته الـ12، وهو من أكبر الفعاليات الثقافية والمعرفية في المملكة، ويستقطب أكثر من مليون زائر وزائرة، ومئات دور النشر المحلية والعالمية، تحت إشراف هيئة الأدب والنشر والترجمة بوزارة الثقافة.

ويقدم المركز من خلال جناحه مجموعة من الإصدارات، والبرامج الثقافية المتنوعة، يأتي في مقدمتها كتاب «المعلقات لجيل الألفية» الذي يعيد تقديم روائع الشعر العربي بصياغة معاصرة.

وأوضح رئيس مكتبة إثراء عبدالله الحواس، أن المركز - وهو مؤسسة ثقافية ومعرفية - يحرص على ربط الأجيال الحالية بتراثها، ويولي عناية خاصة بالموروث الثقافي العربي وتقريبه من الجمهور، مشيرا إلى أن من أبرز المبادرات في هذا السياق إعادة إصدار المعلقات لكبار الشعراء العرب قبل الإسلام تحت عنوان «المعلقات لجيل الألفية»، لتكون مرجعا أساسيا للمهتمين باللغة والأدب والثقافة.

وأضاف الحواس أن «إثراء» أعاد إصدار المعلقات ضمن رؤية جديدة تهدف إلى تقريب هذا اللون الأدبي الذي ازدهر في الجزيرة العربية قبل نحو 1500 عام إلى أذهان الشباب، من خلال إبراز الجوانب الفنية والقيم الإنسانية في تلك القصائد ضمن سياقها التاريخي، وربطها بالأدب العالمي وتفسيرها بلغة حديثة، إلى جانب تقديم شرح متكامل حول المعلقات وشعرائها ومكانتهم، وتأثير هذا الإرث في اللغة العربية حتى اليوم، مع ترجمتها إلى ست لغات هي: الإنجليزية، والإسبانية، والألمانية، والفرنسية، والكورية، والصينية.

وأعرب الحواس عن فخره بحصول «إثراء» على جائزة التواصل الحضاري لعام 2025 عن مبادرة ترجمة «المعلقات لجيل الألفية» إلى جانب مسابقة أقرأ، مبينا أن الجائزة تمثل ثمرة جهود مستمرة وتعاون مثمر بين فرق العمل في المركز.