السعودية | نائب وزير الخارجية يلتقي نائب وزير الخارجية الهندوراسي للشؤون القنصلية والهجرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، نائب وزير الخارجية الهندوراسي للشؤون القنصلية والهجرة بجمهورية هندوراس أنطونيو غارسيا، وذلك في العاصمة الهندوراسية تيغوسيغالبا.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز فرص التعاون في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية غير المقيم لدى جمهورية هندوراس هيثم بن حسن المالكي، ومدير عام مكتب معالي نائب وزير الخارجية مطشر العنزي.