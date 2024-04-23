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تراند اليوم : "زوجتي طالق بالثلاثة وعيالي يروحون مع أمهم".. شاهد.. مشجع هلالي يتحدى أصدقاءه في حال خسر الهلال من العين الإماراتي

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحدي مشجع هلالي لأصدقائه بشأن نتيجة مباراة الهلال والعين الإماراتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وتحدث المشجع الهلالي خلال إحدى المساحات الخاصة على منصة X، عن النتيجة المتوقعة لمباراة الهلال والعين المقرر لها اليوم الثلاثاء.

وقال المشجع الهلالي: "أقسم بالله العظيم، أن زوجتي طالق بالثلاثة وعيالي يروحون مع أمهم إذا ما فاز الهلال في الرياض!".

ورد شخص آخر على المشجع الهلالي: "استغفر الله العظيم، يا أخوي لا تجيب سيرة زوجتك والعيال في المباراة، لا حول ولا قوة إلا بالله".
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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