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الأمن والحماية تضبط أشخاصا خالفوا نظام البيئة بتبوك

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قبضت القوات الخاصة للأمن والحماية على مواطن لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص بمنطقة تبوك، بحوزته بندقية نارية، وبندقية هوائية، و(1102) ذخيرة نارية، وجهاز نداء الطيور، و(33) طيراً مصيداً، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للجهة المختصة.

وأوضحت القوات أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة استخدام الأسلحة النارية غرامة (80,000) ريال، وعقوبة صيد القمري الأوروبي غرامة (1500) ريال.

كما ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية (3) مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيات المصرية واليمنية والسودانية، لاستغلالهم الرواسب بمنطقة تبوك، يعملون على (5) معدات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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