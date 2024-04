شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية بـ100 مليون ريال لدعم تطوير السقيا في الحرمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والهيئة العامة للأوقاف، ومؤسسة الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود الأهلية، اليوم، اتفاقية تأسيس محفظة مشاريع بمبلغ 100 مليون ريال؛ لدعم وتطوير مجال السقيا في الحرمين الشريفين.حضر مراسم التوقيع، سمو أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، ووزير الحج والعمرة رئيس مجلس الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وذلك في حفل افتتاح منتدى العمرة والزيارة المقام بمركز الملك سلمان للمؤتمرات والمعارض في المدينة المنورة. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهندس غازي بن ظافر الشهراني، ومحافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي، والأمين العام لمؤسسة الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود الأهلية الدكتور سالم بن علي آل خازم.وتأتي الاتفاقية في إطار جهود تطوير البنى التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للحجاج والزوار، وتجسد التزام الجهات المعنية بتعزيز تجربة الحجاج والمعتمرين من المملكة.