تراند اليوم : شاهد.. مشجع نصراوي يؤدي رقصة "اليولة" الإماراتية فرحا بخروج الهلال من بطولة آسيا

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف لمشجع نصراوي يرقص فرحا بعد خروج فريق الهلال من بطولة آسيا أمس الثلاثاء بعد الخسارة أمام العين بنتيجة اللقائين.

وظهر المشجع في الفيديو وهو في غاية السعادة ويرقص "رقصة اليولة الإماراتية" الشهيرة، فيما يظهر أمامه الهلاليين وهم مندهشين من ردة فعله.

وعلق ناشر الفيديو على المقطع قائلا: عمي النصراوي بعد خسارة الهلال.

يذكر أن الهلال ودع بطولة دوري أبطال آسيا من الدور نصف النهائي بعد نتيجة لقاء الذهاب والإياب (5-4) لصالح العين.