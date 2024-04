ختام منتدى العمرة والزيارة اليوم.. ومشاركة أكثر من 100 جناح

#منتدى_العمرة_والزيارة حدثٌ عالمي شهد حضورًا بارزًا وإقبالًا واسعًا من مختلف أنحاء العالم للتعرّف على الحلول المتكاملة والخدمات المقدمة التي تثري التجربة الروحانية والثقافية.

الدمام - شريف احمد - يشهد منتدى "العمرة والزيارة" المُقام بمركز الملك سلمان للمؤتمرات في المدينة المنورة، مُشاركة أكثر من 100 جناح، لاستعراض خدمات شركات السياحة والسفر ووكالات العمرة.ويشارك بالمنتدى المؤسسات الأكاديمية والبحثية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومطوري الخدمات، إلى جانب قطاعات الضيافة والتموين والإعاشة والنقل والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتقنية والاتصالات والذكاء الاصطناعي والخدمات البنكية وشركات التأمين وغيرها من الخدمات المرتبطة بالعمرة والزيارة.

ويختتم المنتدى أعماله وفعالياته مساء اليوم الأربعاء، بعد أن تضمن 6 جلسات حوارية و24 ورشة عمل تُغطي 6 محاور رئيسية، بالإضافة إلى 18 محتوى فرعياً بمشاركة 29 متحدثًا من الخبراء والمتخصصين، وعدد من الفعاليات والمسابقات التنافسية تشمل مسابقة الذكاء الاصطناعي في العمرة، وجائزة "لبيّتم"، وفعالية تطوير الحلول الرقمية وهاكثون المواقع التاريخية والإثرائية المرتبطة بالسيرة النبوية.