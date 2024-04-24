هل سيتم تغيير موعد إيداع الدعم السكني؟.. متحدث صندوق التنمية العقارية يجيب

أكد المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، حمود العصيمي، عدم وجود أي نية لتغيير موعد إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين.

وأوضح العصيمي عبر حسابه على منصة “إكس” أن إيداع الدعم سيستمر في موعده المحدد بقرار مجلس الإدارة، وهو يوم 24 من كل شهر ميلادي.