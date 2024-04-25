تراند اليوم : ملك بريطانيا يُصادق على تشريع يسمح بنقل طالبي اللجوء إلى رواندا

صحيفة الخليج 365 - وكالات: صادق العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث، اليوم، على تشريع أساسي اتخذه البرلمان الأسبوع الماضي لترحيل طالبي اللجوء إلى راوندا، الدولة الواقعة وسط القارة الإفريقية.

وجرى الإعلان عن الموافقة الملكية في مجلس اللوردات، مما يعني أن مشروع قانون سلامة رواندا "اللجوء والهجرة"، أصبح قانونا نافذا في المملكة المتحدة.

وتعتبر الموافقة الملكية على هذا التشريع المرحلة الأخيرة في عملية قانونية طويلة قدمها ريشي سوناك رئيس الوزراء لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، وتسببت بخلاف سياسي وحقوقي طويلين بين الحكومة والمعارضة.

وقد وافق البرلمان البريطاني على مشروع قانون الترحيل يوم الثلاثاء الماضي، فيما توقع سوناك أن تقلع أولى الرحلات الجوية التي ستحمل طالبي اللجوء إلى رواندا في غضون 12 أسبوعا من المصادقة النهائية عليه.