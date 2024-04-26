"لا حج إلا بتأشيرة".. وزارة الحج والعمرة تحذر من الشركات الوهمية

من بينها #شلل_الأطفال و #الحمى_الصفراء.. ما هي التحصينات اللازمة للراغبين في أداء #الحج من خارج #المملكة؟



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