السعودية | محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة على ما تحقق من إنجازات رؤية 2030

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفع معالي محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح بن عبدالله السليمان التهنئة نيابة عن منسوبي الهيئة العامة للتطوير الدفاعي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على ما تحقق من إنجازات لمستهدفات رؤية المملكة 2030 .

وقال معاليه: “منذ انطلاق رؤية الخير والنماء، رؤية السعودية 2030 ونحن نلمس تحولًا مباركًا يتسق مع آمال وطموحات قيادتنا الرشيدة وشعب هذا الوطن المبارك، ويتأكد هذا مع صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030، وما يحويه من منجزات وتطلعات تعكس رؤية قيادتنا الرشيدة وطموحها لهذا الوطن ورفعته، وذلك من خلال جعل المملكة أنموذجًا ناجحًا ورائدًا عالميًا جعلت المملكة في مصاف الدول المتقدمة في فترة وجيزة نتيجة التحول والتطوير في مختلف مجالات وقطاعات الدولة، الأمر الذي تحقق معه مزيد من الرفاه للوطن والمواطن والمقيم”.

وأوضح أن الرؤية تسير بخطى ثابتة ونظرة ثاقبة، وبإستراتيجية محترفة حققت معها قفزات نوعية لقطاع الدفاع والأمن بأوجهه المختلفة مما كان له نصيب وافر من العناية والاهتمام تمثل في التطوير والاستثمار والتوطين وصولًا إلى نظام وطني مستدام لتطوير القدرات الدفاعية الوطنية.

وأكد معاليه مضي الهيئة في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتطوير الدفاعي؛ لتحقيق أهدافها في ضوء رؤية المملكة 2030, داعياً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا الغالية عزها ورخاءها وأمنها وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.