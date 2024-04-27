السعودية | رئيس هيئة الطيران المدني يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة على ما تحقق من منجزات لرؤية السعودية 2030

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على ما تحقق من منجزات لرؤية السعودية 2030 خلال الأعوام الـ 8 الماضية.

وأشاد معاليه في تصريح له بمناسبة صدور تقرير رؤية السعودية 2030 بالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة برؤية السعودية 2030 منذ إطلاقها في 25 أبريل 2016م، لتنطلق بلادنا نحو تنمية شاملة لَمِسَ خيراتها الجميع ورفعت مستهدفاتها من تنافسية المملكة عالمياً.

وأوضح الدعيلج أن الهيئة العامة للطيران المدني وضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 والمتوافقة مع الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران تسعى للتأكيد على دور المملكة الرائد في مجال الطيران المدني بمنطقة الشرق الأوسط، والارتقاء بخدمات المطارات وشركات الطيران والمرافق، بما في ذلك الشحن والخدمات اللوجستية, إلى جانب زيادة نطاق الربط الجوي للمملكة على مستوى العالم عبر 29 مطارًا، ومضاعفة أعداد المسافرين، لتكون المملكة مركزًا رائدًا للشحن والخدمات اللوجستية، علاوة على تعزيز الجهود الرامية لرفع ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية المعنية بقطاع النقل الجوي.

واختتم معاليه تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بدوام الصحة والتوفيق وأن يديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والرخاء والازدهار.